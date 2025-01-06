Обстріл Харківщини КАБами — через атаку постраждала жінка

Рятувальники прибули на місце обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Харківська область перебуває під постійними російськими обстрілами. Цього разу ворог випустив по населених пунктах КАБ. Через атаку постраждала жінка.

Про це повідомила поліція Харківської області в Telegram у понеділок, 6 січня.

Читайте також:

Наслідки обстрілів Харківщини

Як зазначили у поліції, 6 січня ввечері російська авіація вдарила керованою авіабомбою по відкритій місцевості поблизу села Карасівка. Ще три КАБи влучили по селищу Золочів.

"В результаті пошкоджено 30 приватних будинків, два багатоквартирних будинки, господарчі споруди, автомобілі. Постраждала 61-річна жінка. У неї гостра реакція на стрес", — повідомили у поліції.

Російські авіабомби зруйнували будинок. Фото: Нацполіція

Наслідки обстрілів зафіксувала слідчо-оперативна група, також на місці атаки працювали криміналісти й вибухотехніки. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Поліцейський на місці обстрілу в Харківській області. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, росіяни 6 січня атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 79 російських БпЛА.

У Сумах рятувальники завершили аварійно-відновлювальні роботи в гуртожитку, який постраждав від російського обстрілу. Внаслідок удару БпЛА у будівлі було вибито вікна.