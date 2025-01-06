Обстрел Харьковщины КАБами — из-за атаки пострадала женщина

Спасатели прибыли на место обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Харьковская область находится под постоянными российскими обстрелами. В этот раз враг выпустил по населенным пунктам КАБы. Из-за атаки пострадала женщина.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в понедельник, 6 января.

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Последствия обстрелов Харьковщины

Как отметили в полиции, 6 января вечером российская авиация ударила управляемой авиабомбой по открытой местности вблизи села Карасевка. Еще три КАБа попали по поселку Золочев.

"В результате повреждено 30 частных домов, два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Пострадала 61-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс", — сообщили в полиции.

Российские авиабомбы разрушили дом. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов зафиксировала следственно-оперативная группа, также на месте атаки работали криминалисты и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

Полицейский на месте обстрела в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Напомним, россияне 6 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 79 российских БпЛА.

В Сумах спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в общежитии, которое пострадало от российского обстрела. В результате удара БпЛА в здании были выбиты окна.