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Россияне обстреляли Харьковщину авиабомбами — пострадала женщина

6 января 2025 23:01
Ольга Антоновская - редактор
Обстрел Харьковщины КАБами — из-за атаки пострадала женщина
Спасатели прибыли на место обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС
Ольга Антоновская - редактор

Харьковская область находится под постоянными российскими обстрелами. В этот раз враг выпустил по населенным пунктам КАБы. Из-за атаки пострадала женщина.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в понедельник, 6 января.

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Последствия обстрелов Харьковщины

Как отметили в полиции, 6 января вечером российская авиация ударила управляемой авиабомбой по открытой местности вблизи села Карасевка. Еще три КАБа попали по поселку Золочев.

"В результате повреждено 30 частных домов, два многоквартирных дома, хозяйственные постройки, автомобили. Пострадала 61-летняя женщина. У нее острая реакция на стресс", — сообщили в полиции.

Разрушенный дом в результате обстрела Харьковской области
Российские авиабомбы разрушили дом. Фото: Нацполиция

Последствия обстрелов зафиксировала следственно-оперативная группа, также на месте атаки работали криминалисты и взрывотехники. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

В результате обстрела Харьковщины пострадала женщина
Полицейский на месте обстрела в Харьковской области. Фото: Нацполиция

Напомним, россияне 6 января атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 79 российских БпЛА.

В Сумах спасатели завершили аварийно-восстановительные работы в общежитии, которое пострадало от российского обстрела. В результате удара БпЛА в здании были выбиты окна.

Харьков Харьковская область обстрелы война в Украине війна КАБ

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