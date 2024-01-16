Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни обстріляли Харківщину КАБами — пошкоджено цивільну інфраструктуру arrow

Росіяни обстріляли Харківщину КАБами — пошкоджено цивільну інфраструктуру

16 січня 2024 10:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни обстріляли Харківщину КАБами — пошкоджено цивільну інфраструктуру
Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж попередньої доби російські окупанти обстрілялhttps://novyny.live/tag/obstrelyи Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Обстріли Харківської області 

Синєгубов розповів, що вчора близько 15:30 росіяни обстріляли КАБами село Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

  • Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov
1 / 3

Крім того, з авіації ворог вдарив знову по Веселому та Берестовому Харківського району. 

"О 21:50 та 23:00 окупанти з РСЗВ завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні. 

Загалом, минулої доби під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинились близько 20 населених пунктів Харківщини. 

null

Нагадаємо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни. 

Також загарбники обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей. 

Крім того, вчора пізно ввечері російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.

Харківська область
обстріли
окупанти
літаки
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

Актуальне по темі