Росіяни обстріляли Харківщину КАБами — пошкоджено цивільну інфраструктуру

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Упродовж попередньої доби російські окупанти обстрілялhttps://novyny.live/tag/obstrelyи Харківську область з різного типу озброєння. Внаслідок ворожої атаки пошкоджена цивільна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що вчора близько 15:30 росіяни обстріляли КАБами село Веселе Харківського району. Пошкоджено будівлю школи, зруйновано будівлю клубу. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харківської області. Фото: t.me/synegubov 1 / 3

Крім того, з авіації ворог вдарив знову по Веселому та Берестовому Харківського району.

"О 21:50 та 23:00 окупанти з РСЗВ завдали удару по місту Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено адміністративну будівлю компанії телекомунікаційних послуг. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Загалом, минулої доби під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинились близько 20 населених пунктів Харківщини.

Нагадаємо, протягом минулого дня окупанти 23 рази обстріляли прикордонні території та населені пункти Сумської області. На Миропільську громаду загарбники скинули три міни.

Також загарбники обстріляли Дніпровське на Миколаївщині вчора, 15 січня. Під завалами опинилися жінка та двоє дітей.

Крім того, вчора пізно ввечері російські війська здійснили чергову атаку на селище Нью-Йорк, що на Донеччині. Загарбники скинули керовані авіабомби та поцілили ракетою у житловий будинок. Внаслідок обстрілу є троє поранених, а ще п'ятеро людей перебувають під завалами.