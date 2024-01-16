Россияне обстреляли Харьковщину КАБами — повреждена гражданская инфраструктура

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

На протяжении предыдущих суток российские оккупанты обстреляли и Харьковскую область из разного типа вооружения. В результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

Синегубов рассказал, что вчера около 15:30 россияне обстреляли КАБами село Веселое Харьковского района. Повреждено здание школы, разрушено здание клуба. На счастье, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov 1/3 _ 3

Кроме того, из авиации враг снова ударил по Веселому и Берестовому Харьковского района.

"В 21:50 и 23:00 оккупанты из РСЗО нанесли удар по городу Волчанск Чугуевского района. Повреждена административное здание компании телекоммуникационных услуг. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Всего за прошедшие сутки под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались около 20 населенных пунктов Харьковской области.

Напомним, в течение прошедшего дня оккупанты 23 раза обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. На Миропольскую громаду захватчики сбросили три мины.

Также захватчики обстреляли Днепровское Николаевской области вчера, 15 января. Под завалами оказались женщина и двое детей.

Кроме того, вчера поздно вечером российские войска совершили очередную атаку на населенный пункт Нью-Йорк в Донецкой области. Захватчики сбросили управляемые авиабомбы и попали ракетой в жилой дом. В результате обстрела трое раненых, а еще пять человек находятся под завалами.