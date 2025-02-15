Обстріли Харківщини 14 лютого — наслідки атаки росіян

Рятувальник на місці обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни протягом минулої доби обстріляли кілька районів Харківської області. Внаслідок ударів є руйнування будинків та господарчих споруд.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram в суботу, 15 лютого.

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Наслідки обстрілів Харківщини

Ударів по Харкову протягом минулої доби не було. Натомість окупанти атакували область. У Чугуївському районі внаслідок влучання БпЛА горіла господарча споруда. "Шахед" влучив у Харківському районі у відкриту територію. Постраждалих та руйнувань немає.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Крім того, у селі Борщова Липецької громади зафіксовано удар FPV-дроном. Постраждалих немає. Ще один удар в цьому ж селі прийшовся по дачному будинку. Також відомо про обстріл села Івашки Золочівської громади. Пошкоджено газову мережу, тривають ремонтні роботи.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку відбулось одне боєзіткнення в районі Глибокого. Чотири атаки окупантів відбулось на Куп'янському напрямку. Сили оборони вели бої неподалік Загризового та Глушківки. З Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 15 людей, серед них — троє дітей.

Нагадаємо, росіяни обстріляли населені пункти Запорізької області. За добу ворог здійснив 468 атак, через які загинули двоє мирних жителів.

Раніше росіяни обстріляли один з об'єктів кричної інфраструктури у Чернігівській області. Ймовірно, ворог атакував регіон ударним дроном.