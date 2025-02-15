Обстрелы Харьковщины 14 февраля — последствия атаки россиян

Спасатель на месте обстрела. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне за прошедшие сутки обстреляли несколько районов Харьковской области. В результате ударов есть разрушения домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в субботу, 15 февраля.

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Последствия обстрелов Харьковщины

Ударов по Харькову в течение минувших суток не было. Зато оккупанты атаковали область. В Чугуевском районе в результате попадания БпЛА горела хозяйственная постройка. "Шахед" попал в Харьковском районе в открытую территорию. Пострадавших и разрушений нет.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Кроме того, в селе Борщева Липецкой громады зафиксирован удар FPV-дроном. Пострадавших нет. Еще один удар в этом же селе пришелся по дачному дому. Также известно об обстреле села Ивашки Золочевской громады. Повреждена газовая сеть, продолжаются ремонтные работы.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении состоялось одно боестолкновение в районе Глубокого. Четыре атаки оккупантов состоялось на Купянском направлении. Силы обороны вели бои неподалеку Загрызово и Глушковки. С Купянского и Боровского направлений эвакуированы 15 человек, среди них — трое детей.

Напомним, россияне обстреляли населенные пункты Запорожской области. За сутки враг совершил 468 атак, из-за которых погибли двое мирных жителей.

Ранее россияне обстреляли один из объектов критической инфраструктуры в Черниговской области. Вероятно, враг атаковал регион ударным дроном.