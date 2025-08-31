Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни обстріляли Харківщину — постраждали цивільні

Росіяни обстріляли Харківщину — постраждали цивільні

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 15:38
Атака РФ на Харківщину — є поранені
Наслідки атаки РФ на Харківщину 31 серпня 2025 року. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

У неділю, 31 серпня, російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє мирних мешканців.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Атака РФ на Харківщину 31 серпня
Наслідки атаки РФ на Харківщину 31 серпня 2025 року. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

Атака РФ на Харківщину 31 серпня — які наслідки

За даними слідства, 31 серпня орієнтовно о 10:50 російські армійці обстріляли село Нечволодівка Купʼянського району. Внаслідок ворожої атаки 47-річний чоловік зазнав поранення.

Також сьогодні, 31 серпня, о 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.

Крім того, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

Атака РФ на Харківщину
Наслідки атаки РФ на Харківщину 31 серпня 2025 року. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми інформували, що 31 серпня російські армійці обстріляли центральну частину Херсона.

Також ми повідомляли, що цієї ночі, 31 серпня, окупанти завдали удару дронами по Одеській області.

росіяни Харківська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації