Атака РФ на Харківщину — є поранені

Наслідки атаки РФ на Харківщину 31 серпня 2025 року. Фото: Харківська обласна прокуратура/Telegram

У неділю, 31 серпня, російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє мирних мешканців.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Атака РФ на Харківщину 31 серпня — які наслідки

За даними слідства, 31 серпня орієнтовно о 10:50 російські армійці обстріляли село Нечволодівка Купʼянського району. Внаслідок ворожої атаки 47-річний чоловік зазнав поранення.

Також сьогодні, 31 серпня, о 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.

Крім того, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.

За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше ми інформували, що 31 серпня російські армійці обстріляли центральну частину Херсона.

Також ми повідомляли, що цієї ночі, 31 серпня, окупанти завдали удару дронами по Одеській області.