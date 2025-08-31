Атака РФ на Харківщину — є поранені

Росіяни обстріляли Харківщину — постраждали цивільні
У неділю, 31 серпня, російські окупанти атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу постраждало двоє мирних мешканців.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура у Telegram.
Атака РФ на Харківщину 31 серпня — які наслідки
За даними слідства, 31 серпня орієнтовно о 10:50 російські армійці обстріляли село Нечволодівка Купʼянського району. Внаслідок ворожої атаки 47-річний чоловік зазнав поранення.
Також сьогодні, 31 серпня, о 8:30 під ворожою атакою опинилося м. Купʼянськ. Поранено 43-річного чоловіка, пошкоджено автомобіль.
Крім того, сьогодні вранці російські окупанти завдали ударів по Харківському району. У селищі Слатине та селі Прудянка пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає.
За процесуального керівництва Купʼянської та Дергачівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше ми інформували, що 31 серпня російські армійці обстріляли центральну частину Херсона.
Також ми повідомляли, що цієї ночі, 31 серпня, окупанти завдали удару дронами по Одеській області.
