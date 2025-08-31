Атака РФ на Харьковщину — есть раненые

Последствия атаки РФ на Харьковщину 31 августа 2025 года. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

В воскресенье, 31 августа, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела пострадали двое мирных жителей.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Атака РФ на Харьковскую область 31 августа — какие последствия

По данным следствия, 31 августа ориентировочно в 10:50 российские армейцы обстреляли село Нечволодовка Купянского района. В результате вражеской атаки 47-летний мужчина получил ранения.

Также сегодня, 31 августа, в 8:30 под вражеской атакой оказался г. Купянск. Ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.

Кроме того, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Под процессуальным руководством Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы информировали, что 31 августа российские армейцы обстреляли центральную часть Херсона.

Также мы сообщали, что этой ночью, 31 августа, оккупанты нанесли удар дронами по Одесской области.