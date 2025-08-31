Видео
Россияне обстреляли Харьковскую область — пострадали гражданские

Россияне обстреляли Харьковскую область — пострадали гражданские

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 15:38
Атака РФ на Харьковщину — есть раненые
Последствия атаки РФ на Харьковщину 31 августа 2025 года. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

В воскресенье, 31 августа, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела пострадали двое мирных жителей.

Об этом информирует Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Последствия атаки РФ на Харьковскую область 31 августа 2025 года. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Атака РФ на Харьковскую область 31 августа — какие последствия

По данным следствия, 31 августа ориентировочно в 10:50 российские армейцы обстреляли село Нечволодовка Купянского района. В результате вражеской атаки 47-летний мужчина получил ранения.

Также сегодня, 31 августа, в 8:30 под вражеской атакой оказался г. Купянск. Ранен 43-летний мужчина, поврежден автомобиль.

Кроме того, сегодня утром российские оккупанты нанесли удары по Харьковскому району. В поселке Слатино и селе Прудянка повреждены жилые дома. Пострадавших нет.

Атака РФ на Харківщину
Последствия атаки РФ на Харьковщину 31 августа 2025 года. Фото: Харьковская областная прокуратура/Telegram

Под процессуальным руководством Купянской и Дергачевской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее мы информировали, что 31 августа российские армейцы обстреляли центральную часть Херсона.

Также мы сообщали, что этой ночью, 31 августа, оккупанты нанесли удар дронами по Одесской области.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
