Росіяни завдали ударів по Харківщині — є руйнування

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

Протягом минулої доби російські війська вкотре атакували Харківську область. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 15 червня.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харківщини — деталі щодо руйнувань

За інформацією очільника ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнало м. Куп'янськ Харківської області. На щастя, минулося без постраждалих.

Ворог застосовував по Харківщині — 4 некеровані авіаційні ракети.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури — у м. Куп'янськ пошкоджено приватний будинок.

Ситуація на фронті на Харківському напрямку

Упродовж минулої доби зафіксовано 203 бойові зіткнення між російськими загарбниками та українськими військовими.

На Харківському напрямку противник три рази проводив наступальні дії в напрямку населених пунктів Липці та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка та у напрямку Голубівки й Новоплатонівки.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Зазначимо, що у ніч проти 15 червня російські окупанти ракетами та дронами атакували Полтавську область.

Крім того, протягом доби російські війська завдали 495 ударів по Запорізькій області.