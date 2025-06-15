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Главная Харьков Россияне обстреляли Харьковщину — что известно о последствиях

Россияне обстреляли Харьковщину — что известно о последствиях

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Дата публикации 15 июня 2025 10:31
Россияне нанесли удары по Харьковской области - есть разрушения
Последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram
Ключові моменти Обстрел Харьковщины — детали о разрушениях Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 15 июня.

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Обстрел Харьковщины — детали о разрушениях

По информации главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подвергся г. Купянск Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.

Враг применял по Харьковщине — 4 неуправляемые авиационные ракеты.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры — в г. Купянск поврежден частный дом.

Ситуация на фронте на Харьковском направлении

За прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими военными.

На Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.

Атака РФ на Харківщину
Скриншот сообщения главы ОВА/Telegram

Отметим, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область.

Кроме того, в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по Запорожской области.

Харьков обстрелы война в Украине атака разрушения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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