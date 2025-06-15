Россияне нанесли удары по Харьковской области - есть разрушения

Россияне обстреляли Харьковщину — что известно о последствиях
За прошедшие сутки российские войска в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате вражеских ударов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 15 июня.
Обстрел Харьковщины — детали о разрушениях
По информации главы ОВА, за прошедшие сутки вражеским ударам подвергся г. Купянск Харьковской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
Враг применял по Харьковщине — 4 неуправляемые авиационные ракеты.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры — в г. Купянск поврежден частный дом.
Ситуация на фронте на Харьковском направлении
За прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения между российскими захватчиками и украинскими военными.
На Харьковском направлении противник три раза проводил наступательные действия в направлении населенных пунктов Липцы и Красное Первое.
На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка и в направлении Голубовки и Новоплатоновки.
Отметим, что в ночь на 15 июня российские оккупанты ракетами и дронами атаковали Полтавскую область.
Кроме того, в течение суток российские войска нанесли 495 ударов по Запорожской области.
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