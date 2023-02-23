Российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области

Россияне обстреляли Харьковскую область: разрушено админздание, двух человек завалило руинами
Сегодня, 23 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области. Под завалами разрушенного админздания находятся два человека, которых пытаются спасти.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Обстрелы Харьковской области
По информации Синегубова, российские оккупанты утром обстреляли территорию Купянского района Харьковской области.
В самом Купянске ранения получили две гражданские женщины.
Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь.
Люди под завалами
Позже глава Харьковской областной военной администрации сообщил о том, что было попадание в одно из административных зданий в Купянском районе.
Ранение получил один гражданский, находившийся у здания.
Также известно, что под развалинами разрушенного российской ракетой объекта находятся по меньшей мере два человека.
"На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется", — отметил Олег Синегубов.
Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. оккупанты использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.
Фото: Telegram Синегубова