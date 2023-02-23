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Россияне обстреляли Харьковскую область: разрушено админздание, двух человек завалило руинами

23 февраля 2023 12:20
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Российские войска обстреляли Купянский район Харьковской области
Во время утренних обстрелов Купянского района пострадали по меньшей мере пять человек
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Сегодня, 23 февраля, российские оккупационные войска обстреляли Купянский район Харьковской области. Под завалами разрушенного админздания находятся два человека, которых пытаются спасти.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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По информации Синегубова, российские оккупанты утром обстреляли территорию Купянского района Харьковской области.

В самом Купянске ранения получили две гражданские женщины.

Медики предоставили пострадавшим всю необходимую помощь.

Люди под завалами

Позже глава Харьковской областной военной администрации сообщил о том, что было попадание в одно из административных зданий в Купянском районе.

Ранение получил один гражданский, находившийся у здания.

Также известно, что под развалинами разрушенного российской ракетой объекта находятся по меньшей мере два человека.

"На месте работают все спасательные службы. Информация уточняется", — отметил Олег Синегубов.

Напомним, что 20 февраля россияне также обстреляли Купянск. оккупанты использовали для удара по мирному украинскому городу ракеты С-300.

Фото: Telegram Синегубова

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