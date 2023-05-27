Росіяни обстріляли Харківську область, є загибла

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста України, зокрема Харківської області. Гинуть ні в чому не винні українці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Харківської області

За словами Синєгубова, 60-річний чоловік отримав осколкові поранення та був доставлений до лікарні. Тут йому надають медичну допомогу.

Крім того, внаслідок обстрілу селища Шипувате загинула 61-річна жінка.

Нагадаємо, що в ніч на 27 травня росіяни завдали ударів відразу по кількох регіонах України. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися громади у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській та Харківській областях.

Як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, минулої доби російські окупанти завдали 20 ракетних ударів. Зокрема, по Київській та Дніпропетровській областях застосували 10 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555, яких було знищено ЗСУ.