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Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая

27 мая 2023 17:29
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне обстреляли Харьковскую область, есть погибшая
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Россияне продолжают обстреливать мирные города Украины, в частности Харьковской области. Гибнут ни в чем не винные украинцы.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Харьковской области

По словам Синегубова, 60-летний мужчина получил осколочные ранения и был доставлен в больницу. Здесь ему оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, вследствие обстрела поселка Шиповатое погибла 61-летняя женщина.

Напомним, что в ночь на 27 мая россияне нанесли удары сразу по нескольким регионам Украины. В частности, под вражеским огнем оказались громады в Днепропетровской, Николаевской, Запорожской, Херсонской и Харьковской областях.

Как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 20 ракетных ударов. В частности, по Киевской и Днепропетровской областях применили 10 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, которые были уничтожены ВСУ.

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