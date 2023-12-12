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Росіяни обстріляли Куп'янськ, є загиблий

12 грудня 2023 11:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни обстріляли Куп'янськ, є загиблий
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак загину 73-річний чоловік, ще один місцевий житель поранений.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що сьогодні загарбники вдарили по житлових районах міста Куп'янськ. У житлових будинках зруйновано вікна та паркан. 

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Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/synegubov

Окрім того, внаслідок обстрілу загинув 73-річний цивільний чоловік. Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.  

Наразі на місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

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Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей. 

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