Росіяни обстріляли Куп'янськ, є загиблий

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/synegubov

Сьогодні російські окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області. Внаслідок ворожих атак загину 73-річний чоловік, ще один місцевий житель поранений.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що сьогодні загарбники вдарили по житлових районах міста Куп'янськ. У житлових будинках зруйновано вікна та паркан.

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: t.me/synegubov

Окрім того, внаслідок обстрілу загинув 73-річний цивільний чоловік. Ще один місцевий житель 79 років отримав осколкові поранення. Його госпіталізували до лікарні.

Наразі на місці працюють правоохоронці та фіксують черговий акт тероризму росіян.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські окупанти обстріляли центр Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. Внаслідок ворожої атаки поранені двоє людей.