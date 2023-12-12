Россияне обстреляли Купянск, есть погибший
Сегодня российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеских атак погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель ранен.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области 12 декабря
Синегубов рассказал, что сегодня захватчики ударили по жилым районам города Купянск. В жилых домах разрушены окна и забор.
Кроме того, в результате обстрела погиб 73-летний гражданский мужчина. Еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.
В настоящее время на месте работают правоохранители и фиксируют очередной акт терроризма россиян.
Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.
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