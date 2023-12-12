Россияне обстреляли Купянск, есть погибший

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/synegubov

Сегодня российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области. В результате вражеских атак погиб 73-летний мужчина, еще один местный житель ранен.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что сегодня захватчики ударили по жилым районам города Купянск. В жилых домах разрушены окна и забор.

Последствия обстрела Купянска. Фото: t.me/synegubov

Кроме того, в результате обстрела погиб 73-летний гражданский мужчина. Еще один местный житель 79 лет получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

В настоящее время на месте работают правоохранители и фиксируют очередной акт терроризма россиян.

Напомним, сегодня утром российские оккупанты обстреляли центр Херсона с временно оккупированного левобережья. В результате вражеской атаки ранены два человека.