Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківщини, є поранені, — Синєгубов
Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харківську область. Поранення отримали троє місцевих мешканців, двох довелося госпіталізувати.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини
Протягом минулої і початку поточної доби російські окупанти завдали чергових ударів по Харківській області.
Зокрема, під удар потрапила низка населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів регіону.
Наслідки обстрілів
У селі Кучерівка Куп’янського району було пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт місцевих жителів.
Поранення отримав 65-річний чоловік, якого довелося госпіталізувати.
У місті Вовчанськ був поранений 57-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.
Уже сьогодні вранці росіяни, обстрілявши село Петропавлівка Куп'янського району, завдали осколкових поранень 73-річній жінці.
"Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу", — заявив Олег Синєгубов.
Нагадаємо, що 30 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Були пошкоджені приватний житловий будинок, гараж і автомобілі.