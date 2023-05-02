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Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківщини, є поранені, — Синєгубов

2 травня 2023 11:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни обстріляли прикордонні громади Харківщини, є поранені, — Синєгубов
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: пресслужба Харківської ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харківську область. Поранення отримали троє місцевих мешканців, двох довелося госпіталізувати.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини

Протягом минулої і початку поточної доби російські окупанти завдали чергових ударів по Харківській області.

Зокрема, під удар потрапила низка населених пунктів  Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів регіону.

Наслідки обстрілів

У селі Кучерівка Куп’янського району було пошкоджено три приватні будинки, господарчі споруди та автотранспорт місцевих жителів.

Поранення отримав 65-річний чоловік, якого довелося госпіталізувати.

У місті Вовчанськ був поранений 57-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Наслідки обстрілу Харківської області 1 травня 2023 року
Наслідки обстрілу Харківської області 1 травня 2023 року
Фото: Telegram Синєгубова

Уже сьогодні вранці росіяни, обстрілявши село Петропавлівка Куп'янського району, завдали осколкових поранень 73-річній жінці.

"Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу", — заявив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, що 30 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Куп’янськ на Харківщині. Були пошкоджені приватний житловий будинок, гараж і автомобілі.

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