Россияне обстреляли пограничные громады Харьковской области, есть раненые, — Синегубов
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
За прошедшие и начала текущих суток российские оккупанты нанесли очередные удары по Харьковской области.
В частности, под удар попали ряд населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов региона.
Последствия обстрелов
В селе Кучеровка Купянского района были повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автотранспорт местных жителей.
Ранение получил 65-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать.
В Волчанске был ранен 57-летний местный житель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.
Уже сегодня утром россияне, обстреляв село Петропавловка Купянского района, нанесли осколочные ранения 73-летней женщине.
"Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", — заявил Олег Синегубов.
Напомним, что 30 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Были повреждены частный жилой дом, гараж и автомобили.