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Россияне обстреляли пограничные громады Харьковской области, есть раненые, — Синегубов

2 мая 2023 11:08
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Россияне обстреляли пограничные громады Харьковской области, есть раненые, — Синегубов
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Обстрелы Харьковской области

За прошедшие и начала текущих суток российские оккупанты нанесли очередные удары по Харьковской области.

В частности, под удар попали ряд населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов региона.

Последствия обстрелов

В селе Кучеровка Купянского района были повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автотранспорт местных жителей.

Ранение получил 65-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать.

В Волчанске был ранен 57-летний местный житель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов Харьковской области 1 мая 2023 года
Последствия обстрелов Харьковской области 1 мая 2023 года
Фото: Telegram Синегубова

Уже сегодня утром россияне, обстреляв село Петропавловка Купянского района, нанесли осколочные ранения 73-летней женщине.

"Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", — заявил Олег Синегубов.

Напомним, что 30 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Были повреждены частный жилой дом, гараж и автомобили.

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