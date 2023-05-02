Россияне обстреляли пограничные громады Харьковской области, есть раненые, — Синегубов

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: пресс-служба Харьковской ОВА

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьковскую область. Ранения получили трое местных жителей, двоих пришлось госпитализировать.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

За прошедшие и начала текущих суток российские оккупанты нанесли очередные удары по Харьковской области.

В частности, под удар попали ряд населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов региона.

Последствия обстрелов

В селе Кучеровка Купянского района были повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и автотранспорт местных жителей.

Ранение получил 65-летний мужчина, которого пришлось госпитализировать.

В Волчанске был ранен 57-летний местный житель. Его доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Последствия обстрелов Харьковской области 1 мая 2023 года

Фото: Telegram Синегубова

Уже сегодня утром россияне, обстреляв село Петропавловка Купянского района, нанесли осколочные ранения 73-летней женщине.

"Сейчас медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь", — заявил Олег Синегубов.

Напомним, что 30 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Купянск Харьковской области. Были повреждены частный жилой дом, гараж и автомобили.