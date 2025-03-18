Росіяни атакували цивільне авто на Харківщині — є постраждалі

Автомобіль, який атакували окупанти. Фото: Харківська обласна прокуратура

На Куп'янщині в Харківській області російський дрон поцілив біля автівки. Внаслідок атаки постраждали четверо людей.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у вівторок, 18 березня.

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Росіяни атакували цивільну автівку

У вівторок 18 березня близько 16:50 на трасі Куп'янськ-Кіндрашівка росіяни з FPV-дрона вдарили біля цивільного автомобіля. Внаслідок обстрілу постраждали чотири людини: двоє чоловіків віком 60 та 51 років, а також дві жінки віком 55 та 45 років.

"У всіх потерпілих – акубаротравми. Також постраждалі, крім 51-річного чоловіка, отримали вибухові поранення", — зазначають у повідомленні.

Повідомлення прокуратури. Фото: скриншот

Прокуратура розпочала досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України. Йдеться про вчинення воєнного злочину.

Нагадаємо, росіяни обстріляли Чернігівську область у вівторок, 18 березня. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа.

Також раніше окупанти обстріляли Запоріжжя. Під ударом ворога опинилась критична інфраструктура.