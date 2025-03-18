Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине — есть пострадавшие

РФ обстреляла гражданское авто на Харьковщине — есть пострадавшие
На Купянщине в Харьковской области российский дрон попал возле машины. В результате атаки пострадали четыре человека.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 18 марта.
Россияне атаковали гражданскую машину
Во вторник 18 марта около 16:50 на трассе Купянск-Киндрашовка россияне с FPV-дрона ударили возле гражданского автомобиля. В результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин в возрасте 60 и 51 лет, а также две женщины в возрасте 55 и 45 лет.
"У всех пострадавших — акубаротравмы. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения", — отмечают в сообщении.
Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Речь идет о совершении военного преступления.
Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область во вторник, 18 марта. В результате атаки произошел масштабный пожар.
Также ранее оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом врага оказалась критическая инфраструктура.
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