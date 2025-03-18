Россияне атаковали гражданское авто на Харьковщине — есть пострадавшие

Автомобиль, который атаковали оккупанты. Фото: Харьковская областная прокуратура

На Купянщине в Харьковской области российский дрон попал возле машины. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры во вторник, 18 марта.

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Во вторник 18 марта около 16:50 на трассе Купянск-Киндрашовка россияне с FPV-дрона ударили возле гражданского автомобиля. В результате обстрела пострадали четыре человека: двое мужчин в возрасте 60 и 51 лет, а также две женщины в возрасте 55 и 45 лет.

"У всех пострадавших — акубаротравмы. Также пострадавшие, кроме 51-летнего мужчины, получили взрывные ранения", — отмечают в сообщении.

Сообщение прокуратуры. Фото: скриншот

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Речь идет о совершении военного преступления.

Напомним, россияне обстреляли Черниговскую область во вторник, 18 марта. В результате атаки произошел масштабный пожар.

Также ранее оккупанты обстреляли Запорожье. Под ударом врага оказалась критическая инфраструктура.