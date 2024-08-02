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Росіяни підготувалися до штурмів у одному з ключових міст Харківської області

2 серпня 2024 12:13
Катерина Османська - Редактор
Бої у Вовчанську — окупанти підготувалися до штурмів
Російські окупанти на фронті. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти провели ротацію у Вовчанську Харківської області та готуються до штурмів у кварталі дев'ятиповерхівок. Минулої доби на цьому напрямку було п'ять боєзіткнень, але є висока ймовірність, що ситуація загостриться найближчими днями.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Харків" у п'ятницю, 2 серпня, в Telegram. 

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У відомстві розповіли, що передовим позиціям ворога підвезли боєкомплект та провізію, а особовий склад розмістився у підвальних приміщеннях багатоквартирних будинків.

"У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом та провізією. У кварталі девʼятиповерхівок проводить підготовчі заходи до штурмових дій.  В ході поодинокого переміщення здійснює накопичення особового складу у підвальних приміщеннях для продовження подальших атак позицій Сил оборони", — йдеться у повідомленні. 

Також там додали, що протягом минулої доби відбулося п'ять бойових зіткнень. Загарбники завдали вісім авіаційних ударів в напрямку позицій українських військ, використавши вісім КАБів та чотири некеровані авіаційні ракети.

Також вони завдали одного ратного удару, здійснили 58 ударів дронами-камікадзе та 482 рази обстріляли позиції Сил оборони України. 

"Сили оборони України адекватно реагують на дії противника, на загрозливих напрямках посилюють підрозділи, що обороняються та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", — зазначили в ОТУ "Харків". 

Що відбувається у Харківській області

Нагадаємо, нещодавно речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев спростував інформацію американського Інституту вивчення війни про прорив російських окупантів у Вовчанську. Він наголосив, що ситуація там дійсно складна, однак це не відповідає дійсності.

Своєю чергою військовий з позивним "Карат", командир відділення безпілотних летальних комплексів 116-ї окремої мобільної бригади заявив, що найбільш проблемними точками наразі є Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий Харківської області.

Харківська область окупанти війна в Україні штурмова бригада фронт Вовчанськ

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