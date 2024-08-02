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Россияне подготовились к штурмам в одном из ключевых городов Харьковской области

2 августа 2024 12:13
Катерина Османская - Редактор
Бои в Волчанске — оккупанты подготовились к штурмам
Российские оккупанты на фронте. Фото: росСМИ
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты провели ротацию в Волчанске Харьковской области и готовятся к штурмам в квартале девятиэтажек. За прошедшие сутки на этом направлении было пять боеприкосновений, но высока вероятность, что ситуация обострится в ближайшие дни.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков" в пятницу, 2 августа, в Telegram.

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В ведомстве рассказали, что передовым позициям врага подвезли боекомплект и провизию, а личный состав разместился в подвальных помещениях многоквартирных домов.

"В Волчанске враг провел эвакуацию санитарных потерь, осуществил внутреннюю ротацию личного состава и осуществил обеспечение передовых позиций боекомплектом и провизией. В квартале девятиэтажек проводит подготовительные мероприятия к штурмовым действиям. В ходе одиночного перемещения осуществляет накопление личного состава в подвальных помещениях для продолжения дальнейших атак позиций Сил обороны", — говорится в сообщении. 

Также там добавили, что за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Захватчики нанесли восемь авиационных ударов в направлении позиций украинских войск, использовав восемь КАБов и четыре неуправляемые авиационные ракеты.

Также они нанесли один ратный удар, совершили 58 ударов дронами-камикадзе и 482 раза обстреляли позиции Сил обороны Украины.

"Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают обороняющиеся подразделения и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", — отметили в ОТУ "Харьков".

Что происходит в Харьковской области

Напомним, недавно спикер ОТУ "Харьков" Виталий Саранцев опроверг информацию американского Института изучения войны о прорыве российских оккупантов в Волчанске. Он подчеркнул, что ситуация там действительно сложная, однако это не соответствует действительности.

В свою очередь военный с позывным "Карат", командир отделения беспилотных летальных комплексов 116-й отдельной мобильной бригады заявил, что наиболее проблемными точками сейчас являются Купянск и Купянск-Узловой Харьковской области.

Харьковская область оккупанты война в Украине штурмовая бригада фронт Вовчанск

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