Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Росіяни пішли в лобову атаку на Часів Яр — Волошин пояснив, навіщо ворогу місто arrow

Росіяни пішли в лобову атаку на Часів Яр — Волошин пояснив, навіщо ворогу місто

19 травня 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Чому росіяни прагнуть захопити Часів Яр
Український військовий. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники знову активізували спроби захопити Часів Яр Донецької області. За його словами, росіяни пішли в "лобову" атаку на місто.

Про це Волошин повідомив в ефірі телемарафону у неділю, 19 травня.

Читайте також:

Наступ росіян на Часів Яр

Як зазначив Волошин, під час "лобової" атаки окупантів на Часів Яр одночасно було задіяно близько 20 одиниць бронетехніки.

"Спільними діями Сил оборони ту атаку було відбито — колону техніки було знищено, частково ворога було взято в полон", — сказав він.

Речник напрямку зауважив, що мета ворога залишається незмінною — зайняти панівні висоти, на яких розташований Часів Яр, і вийти далі, щоб обстрілювати Костянтинівку і Дружківку та тримати під вогневим контролем інші населені пункти.

Раніше колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що метою росіян є не захоплення Харкова, а вихід на рубежі для того, аби мати можливість обстрілювати місто з артилерії.

Також в Інституті заявили, що російські війська готуються до нового етапу наступу на Харківщині.

Донецька область
окупанти
війна в Україні
фронт
наступ
Часів Яр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

8 травня 2024

00:53 Поляки відмовляються підтримувати Україну на Євробаченні — в чому причина

6 травня 2024

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка