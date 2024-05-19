Чому росіяни прагнуть захопити Часів Яр

Український військовий. Фото: AP

Речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські загарбники знову активізували спроби захопити Часів Яр Донецької області. За його словами, росіяни пішли в "лобову" атаку на місто.

Про це Волошин повідомив в ефірі телемарафону у неділю, 19 травня.

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Наступ росіян на Часів Яр

Як зазначив Волошин, під час "лобової" атаки окупантів на Часів Яр одночасно було задіяно близько 20 одиниць бронетехніки.

"Спільними діями Сил оборони ту атаку було відбито — колону техніки було знищено, частково ворога було взято в полон", — сказав він.

Речник напрямку зауважив, що мета ворога залишається незмінною — зайняти панівні висоти, на яких розташований Часів Яр, і вийти далі, щоб обстрілювати Костянтинівку і Дружківку та тримати під вогневим контролем інші населені пункти.

Раніше колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий пояснив, що метою росіян є не захоплення Харкова, а вихід на рубежі для того, аби мати можливість обстрілювати місто з артилерії.

Також в Інституті заявили, що російські війська готуються до нового етапу наступу на Харківщині.