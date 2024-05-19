Почему россияне стремятся захватить Часов Яр

Украинский военный. Фото: AP

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики снова активизировали попытки захватить Часов Яр Донецкой области. По его словам, россияне пошли в "лобовую" атаку на город.

Об этом Волошин сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 19 мая.

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Наступление россиян на Часов Яр

Как отметил Волошин, во время "лобовой" атаки оккупантов на Часов Яр одновременно было задействовано около 20 единиц бронетехники.

"Совместными действиями Сил обороны та атака была отбита — колонна техники была уничтожена, частично врага было взято в плен", — сказал он.

Спикер направления отметил, что цель врага остается неизменной — занять господствующие высоты, на которых находится Часов Яр и выйти дальше, чтобы обстреливать Константиновку и Дружковку и держать под огневым контролем другие населенные пункты.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что целью россиян является не захват Харькова, а выход на рубежи для того, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии.

Также в Институте заявили, что российские войска готовятся к новому этапу наступления на Харьковщине.