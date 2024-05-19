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Россияне пошли в лобовую атаку на Часов Яр — Волошин объяснил, зачем врагу город

19 мая 2024 14:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Почему россияне стремятся захватить Часов Яр
Украинский военный. Фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские захватчики снова активизировали попытки захватить Часов Яр Донецкой области. По его словам, россияне пошли в "лобовую" атаку на город.

Об этом Волошин сообщил в эфире телемарафона в воскресенье, 19 мая.

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Как отметил Волошин, во время "лобовой" атаки оккупантов на Часов Яр одновременно было задействовано около 20 единиц бронетехники.

"Совместными действиями Сил обороны та атака была отбита — колонна техники была уничтожена, частично врага было взято в плен", — сказал он.

Спикер направления отметил, что цель врага остается неизменной — занять господствующие высоты, на которых находится Часов Яр и выйти дальше, чтобы обстреливать Константиновку и Дружковку и держать под огневым контролем другие населенные пункты.

Ранее бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил, что целью россиян является не захват Харькова, а выход на рубежи для того, чтобы иметь возможность обстреливать город из артиллерии.

Также в Институте заявили, что российские войска готовятся к новому этапу наступления на Харьковщине.

Донецкая область
оккупанты
война в Украине
фронт
наступление
Часов Яр

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