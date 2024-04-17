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Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Харкова, — ДСНС

17 квітня 2024 22:40
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Харкова, — ДСНС
Скріншот фейкового повідомлення. Фото: МВС України / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

ДСНС України заявила про поширення російськими чиновниками чергової фейкової інформації щодо так званої "евакуації" з міста Харкова. Ця дезінформація, як стверджується, має на меті створити паніку та хаос в українському суспільстві.

Про це ДСНС повідомляє на своїй сторінці у Telegram.

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За даними ДСНС, російські окупанти, не досягаючи своїх цілей на полі бою, намагаються вплинути на ситуацію психологічними методами, розповсюджуючи фейкові повідомлення через месенджер Signal. Ці повідомлення нібито походять від ДСНС України і стосуються проведення "евакуації" з Харкова через припущене оточення російськими військами.

У зв'язку з цим ДСНС спростувала ці маніпуляції, підтвердивши, що такі повідомлення є чистим ворожим інформаційним вкидом з метою дестабілізації ситуації в Україні. Державна служба закликає громадян не довіряти сумнівним джерелам інформації та не розповсюджувати ці фейки.

Росіяни поширюють черговий фейк про евакуацію з Харкова, — ДСНС - фото 1
Допис ДСНС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Росія могла використовувати Telegram для поширення ІПСО щодо корупції в Україні. Як було встановлено, три чверті таких фейків поширювалися через месенджер.

Також Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України будуть блокувати сумнівні акаунти в популярній соцмережі TikTok. Воно буде відбуватися спільно з адміністрацією відеохостингу. 

Харків
ДСНС
фейки
пропаганда

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