Россияне распространяют очередной фейк об эвакуации из Харькова, — ГСЧС

Скриншот фейкового сообщения. Фото: МВД Украины / Telegram

ГСЧС Украины заявила о распространении российскими чиновниками очередной фейковой информации о так называемой "эвакуации" из города Харькова. Эта дезинформация, как утверждается, преследует цель создать панику и хаос в украинском обществе.

Об этом ГСЧС сообщает на своей странице в Telegram.

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По данным ГСЧС, российские оккупанты, не достигая своих целей на поле боя, пытаются повлиять на ситуацию психологическими методами, распространяя фейковые сообщения через мессенджер Signal. Эти сообщения якобы происходят от ГСЧС Украины и касаются проведения "эвакуации" из Харькова из-за предположенного оцепления российскими войсками.

В связи с этим ГСЧС опровергла эти манипуляции, подтвердив, что такие сообщения являются чистым враждебным информационным вбросом с целью дестабилизации ситуации в Украине. Государственная служба призывает граждан не доверять сомнительным источникам информации и не распространять эти фейки.

Сообщение ГСЧС Украины. Фото: скриншот

Напомним, что Россия могла использовать Telegram для распространения ИПСО по коррупции в Украине. Как было установлено, три четверти таких фейков распространялись через мессенджер.

Также Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины будут блокировать сомнительные аккаунты в популярной соцсети TikTok . Оно будет проходить совместно с администрацией видеохостинга.