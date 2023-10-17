Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину: в ОВА розповіли про наслідки

Наслідки російських обстрілів на Харківщині у жовтня 2023 року. Фото: Олег Синєгубов\Telegram

Минулої доби російські військові не переставали обстрілювати Харківщину і робили це із застосування різного озброєння. У той же час, на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої, учора українські захисники відбили щонайменше 15 ворожих атак.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківщини

Так, минулої доби ворог атакував населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Під артилерійським обстрілом було місто Вовчанськ Чугуївського району, внаслідок чого було пошкоджено будівлю ветеринарної лікарні та гараж. Також ворожа атака із РСЗВ пошкодила будинок у селі Підлиман Ізюмського району.

"Крім того, минулої доби ворог обстрілював Уди Богодухівського району, Ветеренарне та Нескучне Харківського району, Гатище Чугуївського району, Дворічну та Кам'янку Куп'янського району та інші населені пункти", — йдеться у повідомленні.

Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Олега Синєгубова, на Куп'янському напрямку тривають запеклі бої. Минулої доби українські захисники відбили щонайменше 15 ворожих атак в районах Синьківки та Іванівки.

Ворог несе втрати та не має просування.

Інформація щодо обстрілів Харківщини. Фото: скриншот

Нагадаємо, з настанням перших холодів в Україні ворог спрямував свої атаки на об'єкти критичної інфраструктури. Проте ці удари наразі досить локальні, можливо, армія-агресорка вивчає потужності сил ППО.