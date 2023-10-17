Россияне продолжают обстреливать Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях

Последствия российских обстрелов в Харьковской области в октябре 2023 года. Фото: Олег Синегубов\Telegram

За прошедшие сутки российские военные не переставали обстреливать Харьковщину и делали это с применением разного вооружения. В то же время на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, вчера украинские защитники отбили по меньшей мере 15 вражеских атак.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Так, за прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Под артиллерийским обстрелом находился город Волчанск Чугуевского района, в результате чего было повреждено здание ветеринарной больницы и гараж. Также вражеская атака с РСЗО повредила дом в селе Подлиман Изюмского района.

"Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеренарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двухлетнюю и Каменку Купянского района и другие населенные пункты", — говорится в сообщении.

Ситуация на Купянском направлении

По словам Олега Синегубова, на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки украинские защитники отбили по меньшей мере 15 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки.

Враг несет потери и не имеет продвижения.

Информация об обстрелах Харьковщины. Фото: скриншот

Напомним, с наступлением первых холодов в Украине враг направил свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако эти удары пока достаточно локальные, возможно, армия-агрессорка изучает мощности сил ПВО.