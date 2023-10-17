Россияне продолжают обстреливать Харьковщину: в ОВА рассказали о последствиях
За прошедшие сутки российские военные не переставали обстреливать Харьковщину и делали это с применением разного вооружения. В то же время на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои, вчера украинские защитники отбили по меньшей мере 15 вражеских атак.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковщины
Так, за прошедшие сутки враг атаковал населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Под артиллерийским обстрелом находился город Волчанск Чугуевского района, в результате чего было повреждено здание ветеринарной больницы и гараж. Также вражеская атака с РСЗО повредила дом в селе Подлиман Изюмского района.
"Кроме того, за прошедшие сутки враг обстреливал Уды Богодуховского района, Ветеренарное и Нескучное Харьковского района, Гатище Чугуевского района, Двухлетнюю и Каменку Купянского района и другие населенные пункты", — говорится в сообщении.
Ситуация на Купянском направлении
По словам Олега Синегубова, на Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки украинские защитники отбили по меньшей мере 15 вражеских атак в районах Синьковки и Ивановки.
Враг несет потери и не имеет продвижения.
Напомним, с наступлением первых холодов в Украине враг направил свои атаки на объекты критической инфраструктуры. Однако эти удары пока достаточно локальные, возможно, армия-агрессорка изучает мощности сил ПВО.
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