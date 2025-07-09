Атака РФ на Харківщину — є постраждалий

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У середу вдень, 9 липня, російські війська атакували територію Печенізької громади Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загорілися будинки, є постраждалий.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Сьогодні, 9 липня, близько 14:20 на Харківщині пролунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, російські загарбники атакували територію Печенізької громади.

За попередньою інформацією, російські війська вдарили ракетою. Зафіксовано загоряння двох будинків. Наразі відомо про одного постраждалого.

"Війська РФ обстріляли територію Печенізької громади. Попередньо, ворог вдарив ракетою. Деталі уточнюються. Не залишайте безпечних місць до відбою тривоги.

Внаслідок ворожого удару по Печенізькій громаді є постраждалий. Медики надали допомогу 61-річному чоловіку. Госпіталізації не потребує. Огляд місця обстрілу триває", — написав Синєгубов.

Скриншот повідомлень очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що в середу вдень, 9 липня, жителі Харківської області чули потужні вибухи.

Нагадаємо, що пізно ввечері 8 липня у Київській області лунали потужні вибухи.