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Главная Харьков Россияне ракетой атаковали Харьковщину — есть пострадавший

Россияне ракетой атаковали Харьковщину — есть пострадавший

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 15:07
Атака РФ на Харьковщину - есть пострадавший
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В среду днем, 9 июля, российские войска атаковали территорию Печенежской громады Харьковской области. В результате вражеского обстрела загорелись дома, есть пострадавший.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Сегодня, 9 июля, около 14:20 на Харьковщине прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские захватчики атаковали территорию Печенежской громады.

По предварительной информации, российские войска ударили ракетой. Зафиксировано возгорание двух домов. Известно об одном пострадавшем.

"Войска РФ обстреляли территорию Печенежской громады. Предварительно, враг ударил ракетой. Детали уточняются. Не покидайте безопасных мест до отбоя тревоги.

В результате вражеского удара по Печенежской громаде есть пострадавший. Медики оказали помощь 61-летнему мужчине. В госпитализации не нуждается. Осмотр места обстрела продолжается", — написал Синегубов.

Атака на Харківщину
Скриншот сообщений главы ОВА/Telegram

Ранее мы информировали, что в среду днем, 9 июля, жители Харьковской области слышали мощные взрывы.

Напомним, что поздно вечером 8 июля в Киевской области раздавались мощные взрывы.

Харьков пожар обстрелы война в Украине атака
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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