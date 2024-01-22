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Росіяни скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблий

22 січня 2024 11:14
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росіяни скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблий
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Офіс Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У матеріалах слідства йдеться, що 21 січня 2024 року о 19:20 у селі Ольховатка Куп'янського району відбувся авіаудар, виконаний російськими військовими. Зазначається, що атака була здійснена із застосуванням двох авіаційних бомб.

Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора

Внаслідок інциденту отримала поранення 74-річна жінка. У селі зафіксовано пошкодження приватних будинків, господарських будівель та будівель місцевого підприємства.

Того ж дня, приблизно о 12:00, село Піщане, що знаходиться в Куп'янському районі, зазнало артилерійського обстрілу з боку збройних сил Росії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний місцевий житель.

Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора
Наслідки обстрілу Куп'янщини
Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора
Обстріл Купнящини
Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

Крім того, українським військовим вдалося знищити усі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.

Україна
Офіс генерального прокурора
Харківська область
обстріли
Куп'янськ
війна в Україні
Росія
жертви

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