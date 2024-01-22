Росіяни скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблий
Російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
Обстріл Куп'янщини на Харківщині — деталі
У матеріалах слідства йдеться, що 21 січня 2024 року о 19:20 у селі Ольховатка Куп'янського району відбувся авіаудар, виконаний російськими військовими. Зазначається, що атака була здійснена із застосуванням двох авіаційних бомб.
Внаслідок інциденту отримала поранення 74-річна жінка. У селі зафіксовано пошкодження приватних будинків, господарських будівель та будівель місцевого підприємства.
Того ж дня, приблизно о 12:00, село Піщане, що знаходиться в Куп'янському районі, зазнало артилерійського обстрілу з боку збройних сил Росії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний місцевий житель.
Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.
Крім того, українським військовим вдалося знищити усі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.
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