Росіяни скинули авіабомби на Куп'янськ — є загиблий

Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Офіс Генпрокурора

Російські окупанти завдали удару авіабомбами по селу Ольховатка на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблий та одна поранена.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

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У матеріалах слідства йдеться, що 21 січня 2024 року о 19:20 у селі Ольховатка Куп'янського району відбувся авіаудар, виконаний російськими військовими. Зазначається, що атака була здійснена із застосуванням двох авіаційних бомб.

Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора

Внаслідок інциденту отримала поранення 74-річна жінка. У селі зафіксовано пошкодження приватних будинків, господарських будівель та будівель місцевого підприємства.

Того ж дня, приблизно о 12:00, село Піщане, що знаходиться в Куп'янському районі, зазнало артилерійського обстрілу з боку збройних сил Росії. Внаслідок обстрілу загинув 73-річний місцевий житель.

Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора

Наслідки обстрілу Куп'янщини. Фото: Офіс Генпрокурора

Повідомлення Офісу Генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровську область у ніч проти 22 січня. Втім, сили ППО збили три дрони-камікадзе у Дніпровському районі.

Крім того, українським військовим вдалося знищити усі ударні БпЛА типу "Shahed-136/131" у ніч проти 22 січня. Йдеться про вісім ворожих безпілотників.