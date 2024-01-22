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Россияне сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибший

22 января 2024 11:14
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россияне сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибший
Последствия обстрела Купянска. Фото: Офис Генпрокурора
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеского обстрела есть погибший и одна раненая.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

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В материалах следствия говорится, что 21 января 2024 года в 19:20 в селе Ольховатка Купянского района произошел авиаудар, выполненный российскими военными. Отмечается, что атака была осуществлена с применением двух авиационных бомб.

Последствия обстрела Купянщины
Последствия обстрела Купянщины. Фото: Офис Генпрокурора

В результате инцидента получила ранения 74-летняя женщина. В селе зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и зданий местного предприятия.

Тем же днем, примерно в 12:00, село Песчаное, которое находится в Купянском районе, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил России. В результате обстрела погиб 73-летний местный житель.

Последствия обстрела Купянщины
Последствия обстрела Купянщины. Фото: Офис Генпрокурора
Последствия обстрела Купянщины
Последствия обстрела Купянщины. Фото: Офис Генпрокурора
Обстрел Купнящины
Сообщение Офиса Генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.

Кроме того, украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.

Украина
Офис генерального прокурора
Харьковская область
обстрелы
Купянск
война в Украине
Россия
жертвы

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