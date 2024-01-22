Россияне сбросили авиабомбы на Купянск — есть погибший
Российские оккупанты нанесли удар авиабомбами по селу Ольховатка на Харьковщине. В результате вражеского обстрела есть погибший и одна раненая.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Обстрел Купянщины на Харьковщине — детали
В материалах следствия говорится, что 21 января 2024 года в 19:20 в селе Ольховатка Купянского района произошел авиаудар, выполненный российскими военными. Отмечается, что атака была осуществлена с применением двух авиационных бомб.
В результате инцидента получила ранения 74-летняя женщина. В селе зафиксированы повреждения частных домов, хозяйственных построек и зданий местного предприятия.
Тем же днем, примерно в 12:00, село Песчаное, которое находится в Купянском районе, подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны вооруженных сил России. В результате обстрела погиб 73-летний местный житель.
Напомним, что российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область в ночь на 22 января. Впрочем, силы ППО сбили три дрона-камикадзе в Днепровском районе.
Кроме того, украинским военным удалось уничтожить все ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" в ночь на 22 января. Речь идет о восьми вражеских беспилотниках.
Читайте Новини.LIVE!