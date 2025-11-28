Відео
Головна Харків Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблий та поранені

Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є загиблий та поранені

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 18:04
Росіяни атакували Харківщину — загинув чоловік, є поранені
Наслідки атаки РФ на Харківщину. Фото: Харківська ОВА/Telegram

У п'ятницю, 28 листопада, російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Харківську область. Внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік, також є поранені.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Харківщину 28 листопада
Руйнування внаслідок атаки РФ. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Росіяни атакували Харківщину — загинув чоловік

Сьогодні, 28 листопада, російські армійці атакували цивільне населення Старосалтівської громади Харківської області.

За попередньою інформацією, ворог ударив керованою авіаційною бомбою по с. Шестакове.

Внаслідок атаки РФ один чоловік загинув, його дані уточнюються. Дві жінки — 61 і 52 років — зазнали травм. Вони шпиталізовані.

Обстріл Харківщини 28 листопада
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Харківщині. Фото: Харківська ОВА/Telegram

Крім того, зруйновано щонайменше два приватні будинки й дві господарчі споруди. Пошкоджено ще 6 будинків і 3 господарчі споруди, спалахнула пожежа.

Очільник ОВА наголосив, що екстрені служби працюють на місці влучань. Докладаються всі зусилля, щоб допомогти постраждалим і ліквідувати наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, що 28 листопада окупанти атакували енергооб'єкт в Сумській області — поранено електромонтера.

Також сьогодні стало відомо, що кількість загиблих у Тернополі внаслідок ворожої атаки 19 листопада зросла до 35 осіб.

Харківська область обстріли Харків війна в Україні загиблі руйнування
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
