Россияне атаковали Харьковскую область — погиб мужчина, есть раненые

Последствия атаки РФ на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА/Telegram

В пятницу, 28 ноября, российские оккупанты управляемыми авиационными бомбами атаковали Харьковскую область. В результате вражеского обстрела погиб мужчина, также есть раненые.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Разрушения в результате атаки РФ. Фото: Харьковская ОВА/Telegram

Россияне атаковали Харьковскую область — погиб мужчина

Сегодня, 28 ноября, российские армейцы атаковали гражданское население Старосалтовской громады Харьковской области.

По предварительной информации, враг ударил управляемой авиационной бомбой по с. Шестаково.

В результате атаки РФ один человек погиб, его данные уточняются. Две женщины — 61 и 52 лет — получили травмы. Они госпитализированы.

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Харьковщине. Фото: Харьковская ОВА/Telegram

Кроме того, разрушены по меньшей мере два частных дома и две хозяйственные постройки. Повреждены еще 6 домов и 3 хозяйственные постройки, вспыхнул пожар.

Глава ОВА отметил, что экстренные службы работают на месте попаданий. Прилагаются все усилия, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия вражеского удара.

