Росіяни на Харківщині насильно утримують людей у підвалі

Цивільні, яких утримували росіяни. Фото: скриншот

Слідчі з’ясували, що у Вовчанській громаді під час наступальних дій російської армії окупанти насильно тримали людей в підвалах та продовжують це робити. Омбудсмен Дмитро Лубінець зазначив, що такі дії є грубим порушенням Женевської конвенції.

Про це повідомляє Суспільне Харків у понеділок, 13 травня.

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Людей тримають у підвалах і погрожують стратою

Росіяни знову окупували території Харківщини й вчиняють там воєнні злочини. Стало відомо, що у Вовчанську ворог утримує цивільне населення в підвалі. Людям погрожують позасудовою стратою та примушують до виконання примусових робіт.

Місцевих жителів помістили до приміщення 11 травня 2024 року. Деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Цивільні розповіли, що чули розмови російських окупантів про те, що мирне населення потрібно розстріляти.

Жителі, які змогли евакуюватися, розповідають, що у підвалі їх утримували майже 3 доби. Про це пише омбудсмен Дмитро Лубінець.

За його словами, їм пощастило виїхати, проте там залишаються інші люди, яких силою утримують росіяни. Евакуйовані зазначають про утримання в полоні цілої родини, а також волонтерів.

Омбудсмен наголошує, що такі дії російських військовослужбовців та їх командування, яке віддає накази щодо утримання цивільних, — пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Про ці злочини та порушення прав людини Росією Лубінець має намір проінформувати міжнародні організації.

Також омбудсмен закликав всіх громадян, які проживають поряд із зоною активних бойових дій, негайно евакуюватися.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав підготовлений у межах так званого Московського механізму ОБСЄ звіт щодо свавільного утримання Росією українських цивільних. У звіті, зокрема, йдеться про жорстоке поводження росіян з українцями.

Раніше нам народний депутат Сергій Євтушок розповів, що питання про обмін полонених українців необхідно порушувати на усіх майданчиках, адже Україна має справу із неправовою країною. Міжнародна організація Червоний Хрест, за його словами, не виконує той функціонал, який повинна.

Як відомо, росіяни у п'ятницю, 10 травня, розпочали новий наступ на Харківщину. З прикордонних населених пунктів евакуюють людей.