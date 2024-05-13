Россияне в Харьковской области насильственно удерживают людей в подвале — омбудсмен

Гражданские, которых удерживали россияне. Фото: скриншот

Следователи выяснили, что в Волчанской общине во время наступательных действий российской армии оккупанты насильно удерживали людей в подвалах и продолжают это делать. Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что такие действия являются грубым нарушением Женевской конвенции.

Об этом сообщает Суспільне Харків в понедельник, 13 мая.

Читайте также:

Людей держат в подвалах и угрожают казнью

Россияне снова оккупировали территории Харьковской области и совершают там военные преступления. Стало известно, что в Волчанске враг удерживает гражданское население в подвале. Людям угрожают внесудебной казнью и принуждают к исполнению принудительных работ.

Местных жителей поместили в помещение 11 мая 2024 года. Некоторым из них 13 мая удалось скрыться и добраться до волонтеров. Гражданские рассказали, что слышали разговоры российских окупантов о том, что мирное население нужно расстрелять.

Жители, которые смогли эвакуироваться, рассказывают, что в подвале их содержали почти 3 дня. Об этом пишет омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, им удалось уехать, однако там остаются другие люди, которых силой удерживают россияне. Эвакуированные отмечают содержание в плену целой семьи, а также волонтеров.

Омбудсмен отмечает, что такие действия российских военнослужащих и их командование, отдающее приказы по содержанию гражданских, — прямое нарушение Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Об этих преступлениях и нарушениях прав человека Россией Лубинец намерен проинформировать международные организации.

Также омбудсмен призвал всех граждан, проживающих рядом с зоной активных боевых действий, немедленно эвакуироваться.

Для этого круглосуточно и бесплатно работает правительственная "горячая линия": 0 800 339 291

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил подготовленный в рамках так называемого Московского механизма ОБСЕ отчет о произвольном содержании Россией украинских гражданских. В отчете, в частности, говорится о жестоком обращении россиян с украинцами.

Ранее нам народный депутат Сергей Евтушок рассказал, что вопрос об обмене пленных украинцев необходимо поднимать на всех площадках, ведь Украина имеет дело с неправовой страной. Международная организация Красный Крест, по его словам, не выполняет функционал, который должна.

Как известно, россияне в пятницу, 10 мая, начали новое наступление на Харьковскую область. Из приграничных населенных пунктов эвакуируют людей.