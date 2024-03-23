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Росіяни вчергове атакують Харків — мер розповів деталі

23 березня 2024 00:58
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Вибухи у Харкові зараз 23 березня - що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Вибухи у Харкові вчергове за добу пролунали одразу опісля опівночі 23 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Терехов про удари РФ 23 березня. Фото: скриншот

Вибухи у Харкові 23 березня

"Харків під ударом "шахедів". Два вибухи в Основʼянському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.

О 00:52 Терехов додав, що у місті пролунав третій вибух.

Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.

Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95. 

Харків
вибух
Ігор Терехов
атака

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