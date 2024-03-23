Вибухи у Харкові зараз 23 березня - що відомо

Росіяни вчергове атакують Харків — мер розповів деталі
23 березня 2024 00:58
Вибух. Ілюстративне фото: скриншот
Вибухи у Харкові вчергове за добу пролунали одразу опісля опівночі 23 березня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Вибухи у Харкові 23 березня
"Харків під ударом "шахедів". Два вибухи в Основʼянському районі. Інформація щодо постраждалих та руйнування уточнюється", — написав він.
О 00:52 Терехов додав, що у місті пролунав третій вибух.
Нагадаємо, повітряна тривога в Україні у п'ятницю, 22 березня, вчергове пролунала близько опівночі. Її було введено у низці областей.
Раніше в Україні було оголошено повітряну тривогу через пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95.
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