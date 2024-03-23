Взрывы в Харькове сейчас 23 марта – что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: скриншот

Взрывы в Харькове в очередной раз за сутки прозвучали сразу после полуночи 23 марта. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Взрывы в Харькове 23 марта

"Харьков под ударом "шахедов". Два взрыва в Основянском районе. Информация о пострадавших и разрушении уточняется", — написал он.

В 00:52 Терехов добавил, что в городе произошел третий взрыв.

Напомним, воздушная тревога в Украине в пятницу, 22 марта, в очередной раз прозвучала около полуночи. Она была введена в ряде областей.

Ранее в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков ракет с российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносителей Ту-95.