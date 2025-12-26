Обстріл Харкова 26 грудня — росіяни вдарили по місту КАБами

Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС

Російські війська 26 грудня вдарили по Харкову керованими авіабомбами. Внаслідок цього є загиблий та поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Обстріл Харкова 26 грудня

Терехов розповів, що близько 15:50 росіяни атакували КАБами передмістя та сам Харків. За попередньою інформацією, окупанти завдали удар по Шевченківському районі.

"Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова — горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди", — повідомив міський голова.

За його словами, наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані. Також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня армія РФ атакувала Запорізьку область. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Крім того, сьогодні вночі під ударом ворожих дронів опинилася Одеса. Там зафіксовано ураження об'єкта інфраструктури.