Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Россияне ударили КАБами по Харькову — есть погибшие

Россияне ударили КАБами по Харькову — есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 16:14
Обстрел Харькова 26 декабря — россияне ударили по городу КАБами
Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 декабря ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Харькова 26 декабря

Терехов рассказал, что около 15:50 россияне атаковали КАБами пригород и сам Харьков. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району.

Обстріл Харкова 26 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова — горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди", — сообщил городской голова.

Удар по Харкову 26 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По его словам, пока известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии. Также повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара.

Атака на Харків 26 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, в ночь на 26 декабря армия РФ атаковала Запорожскую область. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью под ударом вражеских дронов оказалась Одесса. Там зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.

Харьков обстрелы война в Украине погибшие КАБ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации