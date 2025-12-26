Обстрел Харькова 26 декабря — россияне ударили по городу КАБами

Спасатель на месте удара. Фото: ГСЧС

Российские войска 26 декабря ударили по Харькову управляемыми авиабомбами. В результате этого есть погибший и раненые.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 26 декабря

Терехов рассказал, что около 15:50 россияне атаковали КАБами пригород и сам Харьков. По предварительной информации, оккупанты нанесли удар по Шевченковскому району.

"Попадание произошло в одну из самых оживленных трасс Харькова — горят несколько авто, в окрестных домах выбиты окна. В горящих машинах находились люди", — сообщил городской голова.

По его словам, пока известно об одном погибшем и трех раненых, один из них в тяжелом состоянии. Также повреждены многоквартирные и частные дома, находящиеся рядом с местом удара.

Напомним, в ночь на 26 декабря армия РФ атаковала Запорожскую область. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения.

Кроме того, сегодня ночью под ударом вражеских дронов оказалась Одесса. Там зафиксировано поражение объекта инфраструктуры.