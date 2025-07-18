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Головна Харків Росіяни вдарили по Чугуєву — є поранені та руйнування

Росіяни вдарили по Чугуєву — є поранені та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 07:19
РФ атакувала Чугуїв Харківської області
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 18 липня російські окупанти безпілотниками атакували Чугуїв Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу є поранені серед цивільного населення, також зафіксовано значні руйнування.

Про це інформує міська голова Чугуєва Галина Мінаєва у Telegram.

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Обстріл Чугуєва — які наслідки

Сьогодні вночі, 18 липня, російські війська "Шахедами" атакували Чугуїв Харківської області. Внаслідок обстрілу поранено четверо людей — їм надається медична допомога.

Крім того, внаслідок ворожого удару по Чугуєву пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти.

Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки.

"Знову не добрий ранок у Чугуєві. Близько 04:40 ворог завдав удару по одному з жилих мікрорайонів міста. Цього разу є 4 поранених, яким вже надається медична допомога. Пошкодженні житлові будинки, дільниця сімейного лікаря та заклад освіти. Профільні служби виїхали на місце для ліквідації наслідків атаки", — написала Мінаєва.

Атака РФ
Скриншот повідомлення мера Чугуєва

Нагадаємо, що на Херсонщині росіяни атакували дроном автомобіль головного рабина Херсона та області.

Також ми інформували, що 17 липня лунали вибухи у Кривому Розі Дніпропетровської області — росіяни атакували місто безпілотниками.

Харківська область обстріли дрони війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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