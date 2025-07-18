РФ атаковала Чугуев Харьковской области

Россияне ударили по Чугуеву — есть раненые и разрушения
В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть раненые среди гражданского населения, также зафиксированы значительные разрушения.
Об этом информирует городской голова Чугуева Галина Минаева в Telegram.
Обстрел Чугуева — какие последствия
Сегодня ночью, 18 июля, российские войска "Шахедами" атаковали Чугуев Харьковской области. В результате обстрела ранены четыре человека — им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, в результате вражеского удара по Чугуеву повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.
Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки
"Опять не доброе утро в Чугуеве. Около 04:40 враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов города. На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки", — написала Минаева.
Напомним, что на Херсонщине россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области.
Также мы информировали, что 17 июля раздавались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области — россияне атаковали город беспилотниками.
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