РФ атаковала Чугуев Харьковской области

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 18 июля российские оккупанты беспилотниками атаковали Чугуев Харьковской области. В результате вражеского обстрела есть раненые среди гражданского населения, также зафиксированы значительные разрушения.

Об этом информирует городской голова Чугуева Галина Минаева в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Чугуева — какие последствия

Сегодня ночью, 18 июля, российские войска "Шахедами" атаковали Чугуев Харьковской области. В результате обстрела ранены четыре человека — им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, в результате вражеского удара по Чугуеву повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение.

Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки

"Опять не доброе утро в Чугуеве. Около 04:40 враг нанес удар по одному из жилых микрорайонов города. На этот раз есть 4 раненых, которым уже оказывается медицинская помощь. Повреждены жилые дома, участок семейного врача и учебное заведение. Профильные службы выехали на место для ликвидации последствий атаки", — написала Минаева.

Скриншот сообщения мэра Чугуева

Напомним, что на Херсонщине россияне атаковали дроном автомобиль главного раввина Херсона и области.

Также мы информировали, что 17 июля раздавались взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области — россияне атаковали город беспилотниками.