Росіяни вдарили по Харківщині: є влучання

Ракетний комплекс С-300. Фото: російські ЗМІ

Увечері, 7 червня, росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Повідомляється, що окупанти вдарили ракетами С-300.

Наразі, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скріншот

Влучання у Чугуївському районі підтвердив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко. Він відзначив, що інформації про поранених чи руйнування немає.

Інформація від Сергія Лободенко. Фото: скріншот

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня, росіяни обстріляли Сумщину. Двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.