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Росіяни вдарили по Харківщині: є влучання

7 червня 2023 23:11
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Козюк Тетяна
редактор
Росіяни вдарили по Харківщині: є влучання
Ракетний комплекс С-300. Фото: російські ЗМІ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Увечері, 7 червня, росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання. 

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов

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Повідомляється, що окупанти вдарили ракетами С-300. 

Наразі, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. 

Повідомлення Олега Синєгубова. Фото: скріншот

Влучання у Чугуївському районі підтвердив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко. Він відзначив, що інформації про поранених чи руйнування немає. 

Інформація від Сергія Лободенко. Фото: скріншот

Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня, росіяни обстріляли Сумщину. Двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.

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