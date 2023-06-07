Росіяни вдарили по Харківщині: є влучання
Увечері, 7 червня, росіяни вдарили по Чугуївському району, що на Харківщині. Попередньо, є влучання.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Деталі
Повідомляється, що окупанти вдарили ракетами С-300.
Наразі, інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.
Влучання у Чугуївському районі підтвердив начальник районної військової адміністрації Сергій Лободенко. Він відзначив, що інформації про поранених чи руйнування немає.
Нагадаємо, що сьогодні, 7 червня, росіяни обстріляли Сумщину. Двоє людей загинуло в Юнаківській територіальній громаді Сумської області після влучання російського дрона. Також окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини з мінометів.