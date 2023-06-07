Россияне ударили ракетами по Харьковщине

Россияне ударили по Харьковщине: есть попадания
Вечером, 7 июня, россияне ударили по Чугуевскому району Харьковской области. Предварительно есть попадание.
Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
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Сообщается, что оккупанты ударили ракетами С-300.
В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Попадание в Чугуевском районе подтвердил начальник районной военной администрации Сергей Лободенко. Он отметил, что информации о раненых или разрушениях нет.
Напомним, что сегодня, 7 июня, россияне обстреляли Сумскую область. Два человека погибли в Юнаковской территориальной общине Сумской области после попадания российского дрона. Также оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов.