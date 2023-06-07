Россияне ударили ракетами по Харьковщине

Ракетный комплекс С-300. Фото: российские СМИ

Вечером, 7 июня, россияне ударили по Чугуевскому району Харьковской области. Предварительно есть попадание.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Читайте также:

Подробности

Сообщается, что оккупанты ударили ракетами С-300.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

Попадание в Чугуевском районе подтвердил начальник районной военной администрации Сергей Лободенко. Он отметил, что информации о раненых или разрушениях нет.

Информация от Сергея Лободенко. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 7 июня, россияне обстреляли Сумскую область. Два человека погибли в Юнаковской территориальной общине Сумской области после попадания российского дрона. Также оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов.