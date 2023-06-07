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Россияне ударили по Харьковщине: есть попадания

7 июня 2023 23:11
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Козюк Татьяна
редактор
Россияне ударили ракетами по Харьковщине
Ракетный комплекс С-300. Фото: российские СМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вечером, 7 июня, россияне ударили по Чугуевскому району Харьковской области. Предварительно есть попадание.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Подробности

Сообщается, что оккупанты ударили ракетами С-300.

В настоящее время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот

 

Попадание в Чугуевском районе подтвердил начальник районной военной администрации Сергей Лободенко. Он отметил, что информации о раненых или разрушениях нет.

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Информация от Сергея Лободенко. Фото: скриншот

Напомним, что сегодня, 7 июня, россияне обстреляли Сумскую область. Два человека погибли в Юнаковской территориальной общине Сумской области после попадания российского дрона. Также оккупанты обстреляли приграничные районы Сумщины из минометов.

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