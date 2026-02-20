Обстріл Харківщині 20 лютого — загинули троє людей

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: ДСНС

Російські війська вдень, 20 лютого, вдарили по Харківській області ударними дронами. Внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в ДСНС Харківщини.

Обстріли Харківщини 20 лютого

Рятувальники розповіли, що росіяни завдали удару по території Малинівської громади Чугуївського району. Внаслідок атаки є пошкодження та пожежа складської будівлі одного з цивільних підприємств на площі близько 3000 кв. м.

Ліквідація наслідків обстрілу. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці обстрілу на Харківщині. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки удару по Харківщині. Фото: ДСНС

Як відомо, з-під завалів дістали тіла трьох загиблих, а ще двоє осіб отримали поранення. Наразі на місці події тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.

Обстріли України за останню добу

У ніч проти 20 лютого російська армія випустила по Україні 128 ударних безпілотників та балістичну ракету "Іскандер-М". Більшість цілей знищили бійці ППО, але на 14 локаціях зафіксували влучання.

Так, РФ вдарила по багатоповерхівці на Запоріжжі. Ворожа авіабомба пошкодила фасад, вікна та дах житлової чотириповерхівки. Поранення отримали троє людей.

Також окупанти повністю зруйнували одну з найстаріших виноробень України на Херсонщині — господарство князя Трубецького. Виноробні було близько 130 років. Вона пережила Першу і Другу світові війни, однак на початку повномасштабної війни росіяни її розграбували.