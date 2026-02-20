Удар по предприятию на Харьковщине — из-под завалов извлекли тела людей

Спасатели ликвидируют последствия обстрела. Фото: ГСЧС

Армия РФ нанесла удар беспилотниками по Харьковской области днем, 20 февраля. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в ГСЧС Харьковской области.

Обстрелы Харьковщины 20 февраля

Спасатели рассказали, что россияне нанесли удар по территории Малиновской громады Чугуевского района. В результате атаки есть повреждения и пожар складского здания одного из гражданских предприятий на площади около 3000 кв. м.

Ликвидация последствий обстрела. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте обстрела в Харьковской области. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия удара по Харьковской области. Фото: ГСЧС

Как известно, из-под завалов достали тела трех погибших, а еще два человека получили ранения. Сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы.

Обстрелы Украины за последние сутки

В ночь на 20 февраля российская армия выпустила по Украине 128 ударных беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Большинство целей уничтожили бойцы ПВО, но на 14 локациях зафиксировали попадания.

Так, РФ ударила по многоэтажке в Запорожской области. Вражеская авиабомба повредила фасад, окна и крышу жилой четырехэтажки. Ранения получили три человека.

Также оккупанты полностью разрушили одну из старейших виноделен Украины на Херсонщине — хозяйство князя Трубецкого. Винодельне было около 130 лет. Она пережила Первую и Вторую мировые войны, однако в начале полномасштабной войны россияне ее разграбили.