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Росіяни вдарили по Харківщині різними типами зброї — є поранені

30 січня 2024 09:49
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни вдарили по Харківщині різними типами зброї — є поранені
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: https://t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу загарбники обстріляли Харківську область з артилерії, авіації, КАБами та дронами. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що за минулу добу по Великому Бурлуці, Хатному, Петропавлівці, Піщаному та Берестовому ворог завдав авіаударів. Вже об 11:40 окупанти вдарили КАБами по смт Великий Бурлук. Внаслідок атаки там пошкоджено цивільне сироробне підприємство, а також вікна, двері, стіни будівель. 

  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: https://t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: https://t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: https://t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: https://t.me/synegubov
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"О 15:52 відбувся ворожий обстріл у селі Хатнє. Є влучання в складську будівлю цивільного підприємства, пошкоджено покрівлю. Без постраждалих. Близько 16:00 год відбувся обстріл у Козачій Лопані Харківського району. Пошкоджено дах та вікна житлового будинку. Без постраждалих", — йдеться у повідомленні. 

Вже пізно ввечері, о 23:25, окупанти застосували мінімум шість "шахедів" по Зміїву Чугуївського району. Там пошкоджене цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Також поранення отримали двоє чоловіків віком 52 та 61 років. Першого госпіталізували до лікарні, його стан середній, другий отримав допомогу на місці.    

Крім того, під ворожою артилерією опинились щонайменше 15 населених пунктів.

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Допис Олега Синєгубова у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область з артилерії та дронів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Загалом вночі загарбники атакували Україну 35 ударними БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони вдалося знищити 15 ворожих цілей.

Харківська область
обстріли
дрони
війна в Україні
поранення
авіабомба

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