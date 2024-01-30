Россияне ударили по Харьковщине разными типами оружия — есть раненые

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: https://t.me/synegubov

За предыдущие сутки захватчики обстреляли Харьковскую область из артиллерии, авиации, КАБами и дронами. В результате вражеской атаки ранения получили два человека.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что за минувшие сутки по Большому Бурлуку, Хатному, Петропавловке, Песчаному и Берестовому враг нанес авиаудары. Уже в 11:40 оккупанты ударили КАБами по пгт Большой Бурлук. В результате атаки там повреждено гражданское сыродельное предприятие, а также окна, двери, стены построек.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: https://t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: https://t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: https://t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: https://t.me/synegubov 1/4 _ 4

"В 15:52 произошел вражеский обстрел в селе Хатное. Есть попадание в складское здание гражданского предприятия, повреждена кровля. Без пострадавших. Около 16:00 произошел обстрел в Казачьей Лопане Харьковского района. Повреждены крыша и окна жилого дома. Без пострадавших", — говорится в сообщении.

Уже поздно вечером, в 23:25, оккупанты применили минимум шесть "шахедов" по Змиеву Чугуевского района. Там повреждено гражданское предприятие и частные жилые дома. Также ранения получили двое мужчин в возрасте 52 и 61 год. Первого госпитализировали в больницу, его состояние среднее, второй получил помощь на месте.

Кроме того, под вражеской артиллерией оказались по меньшей мере 15 населенных пунктов.

Сообщение Олега Синегубова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, этой ночью российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии и дронов. В результате вражеской атаки повреждены жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В целом ночью захватчики атаковали Украину 35 ударными БпЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны удалось уничтожить 15 вражеских целей.