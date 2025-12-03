Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 3 грудня 2025 14:31
Вибухи у Харкові 3 грудня — росіяни вдарили по місті
Обстріли Харкова. Архівне фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У Харкові 3 грудня лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару по місту, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Харкова 3 грудня

Оновлено 15:05. Міський голова повідомив, що під завалами на місці вибуху знайшли тіло однієї загиблої людини.

null
Скриншот допису Ігоря Терехова

Терехов розповів, що 3 грудня вибухи лунали у Шевченківському районі міста. Наразі усі деталі з'ясовуються. 

Вибух у Харкові 3 грудня
Скриншот допису Ігоря Терехова

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі. На цю мить відомо про двох людей, які отримали поранення.

Обстріл Харкова 3 грудня
Скриншот допису Ігоря Терехова
Удар по Харкову 3 грудня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 3 грудня окупанти залишили без світла декілька тисяч українців. Ворог знову атакував енергооб'єкти. 

Загалом цієї ночі росіяни запускали понад 100 дронів на українські міста. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях.

Харків вибух обстріли війна в Україні постраждалі
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації