Вибухи у Харкові 3 грудня — росіяни вдарили по місті

Росіяни вдарили по Харкову — є постраждалі
У Харкові 3 грудня лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару по місту, є постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.
Обстріл Харкова 3 грудня
Оновлено 15:05. Міський голова повідомив, що під завалами на місці вибуху знайшли тіло однієї загиблої людини.
Терехов розповів, що 3 грудня вибухи лунали у Шевченківському районі міста. Наразі усі деталі з'ясовуються.
За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі. На цю мить відомо про двох людей, які отримали поранення.
Нагадаємо, 3 грудня окупанти залишили без світла декілька тисяч українців. Ворог знову атакував енергооб'єкти.
Загалом цієї ночі росіяни запускали понад 100 дронів на українські міста. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях.
Читайте Новини.LIVE!