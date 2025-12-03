Вибухи у Харкові 3 грудня — росіяни вдарили по місті

Обстріли Харкова. Архівне фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

У Харкові 3 грудня лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожого удару по місту, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріл Харкова 3 грудня

Оновлено 15:05. Міський голова повідомив, що під завалами на місці вибуху знайшли тіло однієї загиблої людини.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Терехов розповів, що 3 грудня вибухи лунали у Шевченківському районі міста. Наразі усі деталі з'ясовуються.

Скриншот допису Ігоря Терехова

За попередньою інформацією, внаслідок ворожого удару по Шевченківському району є постраждалі. На цю мить відомо про двох людей, які отримали поранення.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 3 грудня окупанти залишили без світла декілька тисяч українців. Ворог знову атакував енергооб'єкти.

Загалом цієї ночі росіяни запускали понад 100 дронів на українські міста. Зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 13 локаціях.