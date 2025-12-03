Взрывы в Харькове 3 декабря — россияне ударили по городу

Обстрелы Харькова. Архивное фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Харькове 3 декабря раздавались мощные взрывы. В результате вражеского удара по городу, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Обстрел Харькова 3 декабря

Обновлено в 15:05. Городской голова сообщил, что под завалами на месте взрыва нашли тело одного погибшего человека.

Терехов рассказал, что 3 декабря взрывы раздавались в Шевченковском районе города. Сейчас все детали выясняются.

По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району есть пострадавшие. На данный момент известно о двух людях, которые получили ранения.

Напомним, 3 декабря оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев. Враг снова атаковал энергообъекты.

Всего этой ночью россияне запускали более 100 дронов на украинские города. Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 13 локациях.