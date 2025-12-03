Видео
Главная Харьков Россияне ударили по Харькову — есть пострадавшие

Россияне ударили по Харькову — есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 14:31
Взрывы в Харькове 3 декабря — россияне ударили по городу
Обстрелы Харькова. Архивное фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

В Харькове 3 декабря раздавались мощные взрывы. В результате вражеского удара по городу, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 3 декабря

Обновлено в 15:05. Городской голова сообщил, что под завалами на месте взрыва нашли тело одного погибшего человека.

null
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Терехов рассказал, что 3 декабря взрывы раздавались в Шевченковском районе города. Сейчас все детали выясняются.

Вибух у Харкові 3 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

По предварительной информации, в результате вражеского удара по Шевченковскому району есть пострадавшие. На данный момент известно о двух людях, которые получили ранения.

Обстріл Харкова 3 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова
Удар по Харкову 3 грудня
Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, 3 декабря оккупанты оставили без света несколько тысяч украинцев. Враг снова атаковал энергообъекты.

Всего этой ночью россияне запускали более 100 дронов на украинские города. Зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 13 локациях.

Харьков взрыв обстрелы война в Украине пострадавшие
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
