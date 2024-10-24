Російські загарбники завдали удару по Куп'янську

Знищений будинок. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські загарбники завдали удару по місту Куп'янськ. Сталися влучання в районі магазину та місцевого ринку.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у четвер, 24 жовтня.

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Синєгубов зазначив, що росіяни завдали удару о 10 годині. Загарбники влучили поблизу магазина та місцевого ринку.

Спершу очільник ОВА повідомляв про двох загиблих внаслідок обстрілу, проте згодом спростував цю інформацію.

"Інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася. З-під завалів деблокували жінку у важкому стані", — зазначив Синєгубов.

Також відомо про чотирьох поранених. Частково зруйнована двоповерхова торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються.

Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Окрім того, ми писали, що росіяни обстріляли Одеську область, застосувавши ракети. Також ворог запустив ударні безпілотники.

Також у Київській МВА повідомили про наслідки дронової атаки росіян на столицю.